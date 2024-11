Sport.quotidiano.net - Inter: colpo di scena grande come una Chiesa

Un’idea accarezzata in estate, messa momentaneamente nel cassetto e ripensata in queste settimane d’autunno, quando a fari spenti si lavora per la sessione del mercato invernale: l’vuol vincere il primo derby del 2025 ed è pronta a dare, già da gennaio, una nuova chance a Federico, praticamente sparito dai radar il 29 agosto, giorno in cui sbarcò a Liverpool con un carico d’entusiasmo dopo che i Reds avevano versato nelle casse della Juventus 12 milioni più bonus. Ma in tre mesi scarsi nella terra dei Beatles l’attaccante si è fatto notare più per il suo inglese fluente che per i dribbling in campo: appena settantotto minuti di gioco complessivi disputati fra Premier League (18’ contro il Bournemouth), Champions League (un solo minuto a San Siro contro il Milan) e EFL Cup (59’ con il West Ham).