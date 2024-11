Gaeta.it - Insediato il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” a Reggio Calabria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Università per” diha ufficialmenteil suo, in una riunione che si è tenuta presso Palazzo San Giorgio. Durante l’incontro, oltre all’elezione del presidente del cda, sono stati discussi anche la revoca degli atti precedenti e gli incarichi conferiti. Un passo significativo per l’ateneo che mira a trovare una stabilità dopo un periodo di grandi cambiamenti.L’elezione delpresidenteIl sindaco Giuseppe Falcomatà, con un riconosciuto background accademico, ha avanzato la proposta di nominare Pasquale Basilicata come presidente del cda. La sua proposta è stata accolta all’unanimità dai membri presenti, dimostrando un forte consenso e un chiaro supporto per la leadership di Basilicata.