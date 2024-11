Gaeta.it - Incidente stradale a Latina: un uomo di 61 anni in grave condizioni dopo l’investimento

Unepisodio di inciviltàha colpito la città diquesta mattina, quando undi 61è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'ha avuto luogo intorno alle 9:00 in via Cavour, in un'area spesso frequentata da pedoni. La vittima, un meccanico ben conosciuto in città, è stata colpita con grande violenza da un veicolo, provocando un impatto che l'ha fatto volare e cadere pesantemente sull'asfalto. Sono stati avviati immediati soccorsi, e il 118 ha trasportato l'incritiche all'ospedale Goretti.Ledel ferito e il trasporto in ospedaleL'impatto tra il veicolo e il pedone è stato tanto forte da destare preoccupazione tra i testimoni presenti. Il meccanico, subito soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale locale, dove gli è stato praticato un intervento chirurgico delicato.