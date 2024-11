Iodonna.it - Il quarto appuntamento Live prende i voti della sufficienza con la musica variegata delle cover, l'addio di Danielle, The Foolz e il nuovo singolo dei Negramaro

Leggi su Iodonna.it

La quarta seratadi X Factor 2024, la più temuta per la doppia eliminazione, si è trasformata in un bagno di sangue. Il consuetodel giovedì del talent show visibile su Sky Uno e in streaming su NOW è stato un tutti contro tutti. La formula “Hell Factor” ha fatto fuori due vittime eccellenti. Dopo i Dimensione Brama, Pablo Murphy ed El Ma, tornano a casa i The. Paola Iezzi vestita da diavoletta e Achille Lauro munito di forcone hanno mostrato molto affetto per i loro ragazzi ma la l’emozione era palpabile. La serata, nonostante le premesse di fuoco e fiamme, è apparsa un po’ sottotono. “X Factor 2024”, il duetto che non ti aspetti: Paola Iezzi e Jake La Furia in “Amici come prima” X Leggi anche › La terza serata di “X Factor 2024” è un dancefloor: le pagelle dei cantanti X Factor 2024, la quarta serata: le pagelleI, superospiti entusiasti, si sono lanciati in un medleycanzoni più amate.