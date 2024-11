Lapresse.it - Francia-Israele, tensioni allo Stade de France durante il match di Nations League

Tensione fuori e dentro lode, a Parigi, tra tifosisi e israeliani in occasione della gara, valida per la quinta giornata di. Sostenitori filo-palestinesi si sono radunati nei pressi dello stadio nonostante la massima sicurezza disposta dal governo in vista deldopo gli scontri avvenuti la settimana scorsa ad Amsterdam.aveva invitato i suoi cittadini a non andare a vedere la partita con la, proprio per il timore di scontri.Centinaia di persone hanno protestato a Saint-Denis contro il governose per aver ospitato la partita al grido “Palestina libera”. Il presidentese Emmanuel Macron, il primo ministro Michel Barnier e due ex presidentisi, Francois Hollande e Nicolas Sarkozy, hanno assistito alla partita.