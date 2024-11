Anteprima24.it - Foglio di via irregolare: il giudice annulla il provvedimento

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Benevento, nella sentenza del 15 novembre 2024, ha assolto Daniele O., 43enne di Caserta, denunciato per essere stato trovato a Benevento nonostante undi via valido per tre anni. La decisione si basa sulla mancanza di uno degli elementi essenziali del: la doppia intimazione.L’avvocato Gerardo Giorgione, difensore dell’imputato, ha sottolineato come ildi via, emesso senza la doppia intimazione, risulti privo di legittimità, richiamandosi anche alle più recenti pronunce della Cassazione Penale. Ilha accolto la linea difensiva, rilevando l’insussistenza del fatto e dichiarando nullo ilper carenza di requisiti. L'articolodi via: ililproviene da Anteprima24.