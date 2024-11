Ilfattoquotidiano.it - Ereditiera statunitense scomparsa, l’ex marito accusato di sequestro di persona e omicidio: “Avrebbe ucciso la moglie volontariamente e con premeditazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 36enne serbo, naturalizzato americano, David Knezevich, malignamente e con” la sua exAna Maria Henao: è questa la tesi sostenuta dal Grand Jury del Palazzo di Giustizia di Miami (Florida), che hal’uomo didicon conseguente, violenza domestica eall’estero di un cittadino.Della vittima non si hanno notizie dallo scorso 2 febbraio, giorno in cui èdalla sua casa a Madrid, dove si era trasferita il 27 dicembre 2023 per ricominciare la sua vita dopo la complicata separazione dal. L’ultima traccia lasciata dalla donna, scrive People, sarebbe stata un messaggio inviato da quest’ultima a un’amica in cui rivelava di aver conosciuto un “uomo magnifico” e chetrascorso qualche giorno nella casa di vacanza di lui.