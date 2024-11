Oasport.it - Equitazione: Isabell Werth inarrestabile! Vince nel Grand Prix di Dressage a Stoccarda

Dopo aver vinto sia nelsia neldi Freestyle della tappa di FEI World Cup dia Lione, la fortissima tedescaha fatto registrare un primo successo anche anella prova più “classica” della specialità.Con una ripresa che ha totalizzato uno score di 79.217 %, la teutonica (in sella a Wendy de Fontaine) è riuscita a prendersi il primo posto mettendosi alle spalle la belga Larissa Pauluis, seconda a 73.718% (su Flambeau), e una delle altre rappresentanti della Germania in concorso ossia Bianca Nowag-Aulenbrock, terza con il risultato di 73.282 % montando Florine OLD.Non vi erano binomi italiani, in un contest che ha visto la partecipazione di 17 elementi fra amazzoni e cavalieri. Domani, dalle ore 17, si torna in gara per la gara di Freestyle, che assegnerà poi definitivamente i punti per questa tappa della FEI World Cup2024-2025.