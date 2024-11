Superguidatv.it - Elisa, il nuovo singolo “Dillo solo al buio” è un invito ad abbracciare le fragilità: testo, video e significato

Leggi su Superguidatv.it

E’ uscito “al“, ildipubblicato per Universal Music Italy/Island Records. Un brano intenso in cui la cantante invita l’ascoltatore (e non) adle sue. Una canzone che arriva dritta al cuore.con “al” emoziona ed accende una luce sulleCon “altorna alla musica con unpotentissimouscito in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre 2024. Un ritorno molto atteso quello della cantautrice friulana che torna ad emozionarci ad un anno esatto di distanza dall’uscita di “Quando nevica”. Ilè una uptempo intensa ed emozionante con cui la cantante invita a riflettere su tutte quelle volte in cui ci si è sentiti fuori posto lanciando un messaggio di speranza ed invitando l’ascoltare adle proprieche rendono ognuno di noi unico e speciale.