Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: ecco quando e dove guardare gli episodi 6 e 7

Sei pronto per nuove avventure con? Questa settimana, la serie torna con nuovi, ma la loro disponibilità varia a seconda della tua regione e della piattaforma di streaming scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli per non perdere nulla!Data di Uscita degli6 e 7 dio 7: Disponibile su Crunchyroll dal 22 novembre 2024 alle ore 9:00 AM PT (18:00 CET) e su Netflix dal 29 novembre 2024 alle 17:00 CET.o 6: Già disponibile su Netflix dal 22 novembre 2024, alle 17:00 CET.Assicurati di regolare l’orario in base al tuo fuso orario locale per non perdere il prossimoo!?Crunchyroll: Disponibile negli Stati Uniti, Canada, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, India e Sud-est asiatico.