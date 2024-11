Linkiesta.it - Dietro le quinte di un videoclip super dance, con l’energia di Alexia

Dopo essere stata la prima cantante italiana a esibirsi sul palco del Tomorrowland, la carriera di Alessia Aquilani – in arte, classe 1967 – è decollata. Riconosciuta per la sua voce potente e versatile, è considerata uno dei talenti prominenti della musicainternazionale degli anni Novanta. Con oltre cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo, l’artista torna oggi alla musicacon un brano inedito, in inglese.«Per un periodo ho cantato in italiano con un genere rhythm and blues, però non potevo continuare imperterrita a cantare così: la musica italiana ha avuto un’evoluzione strepitosa negli ultimi anni e io ho fatto fatica a seguirla – raccontaa Linkiesta Etc –. Non c’era uno spazio che riuscivo a prendere. Forse per me è tutto più bello quando canto in inglese, mi accendo».