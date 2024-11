Notizie.com - Controlli in corso furbetti vecchio RdC, stangata in arrivo per molti

La Guardia di Finanza ha denunciato 46 persone per aver richiesto o percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza.Nonostante il Reddito di Cittadinanza sia stato definitivamente cancellato dal 1° gennaio 2024, proseguono idelle forze dell’ordine su chi ha percepito indebitamente il sussidio di natura economica sino a quando è stato in vigore.inRdC,inper(Foto da Ansa) – Notizie.comProprio negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza ha accertato delle erogazioni indebite per un totale di circa 350mila euro a cui si aggiungono misure richieste non rispettando i requisiti previsti, ma non percepite per oltre 33mila euro. È scattata, dunque, in seguito alle indagini, condotte in collaborazione con l’Inps, per casi diversificati, la denuncia per 46 persone.