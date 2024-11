Inter-news.it - Bertola-Inter: incontro tra DS! Ultimatum e contropartite (5) – TS

Leggi su Inter-news.it

L’ha messo gli occhi su Nicolò, il giovane difensore che sta facendo grandi cose in Serie B con lo Spezia. Il punto di Tuttosport.PIACE– L’guarda al futuro: come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro è sempre più vicino a Nicolòdello Spezia, forse uno dei prospetti piùessanti dell’attuale Serie B. Negli ultimi giorni, infatti, c’è stato untra Stefano Melissano e Dario Ausilio per capire meglio la posizione del giovane difensore. Il ragazzo ha peraltro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo., l’c’è: il piano dei nerazzurri con una lista di giocatoriLE ULTIME –non ha ancora accettato le proposte di rinnovo del club ligure, che dunque rischia di perderlo a zero a giugno.