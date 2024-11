Movieplayer.it - Bee Gees: ci sono problemi con il film? Ridley Scott: "Abbiamo avuto un intoppo"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista de Il gladiatore II ha aggiornato i fan del gruppo musicale sulla lavorazione del biopic. Intervistato di recente da Deadline,ha fornito aggiornamenti ai fan sulla lavorazione delbiografico sui Bee, spiegando che il progetto ha subito un. Il regista, in questo periodo impegnato con la promozione del sequel de Il gladiatore, non ha comunque scoraggiato gli appassionati. Formatisi alla fine degli anni '50, i Beefurono uno dei gruppi più importanti e innovativi nella storia della musica pop, che vendettero oltre 120 milioni di dischi in tutta la loro carriera e ricordati non solo per il loro successo ma anche per la capacità di passare da un genere .