Ilgiorno.it - Basta code dal medico: la visita si prenota

Leggi su Ilgiorno.it

e lunghe ore di attesa. Da lunedì 18 novembre l’accesso agli ambulatori medici temporanei di Bollate e Passirana di Rho sarà solo suzione. I cittadini rimasti senzadi base e che hanno la necessità di recarsi in questi ambulatori per unamedica potrannore chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) o il numero 02 999599 (da cellulare), disponibili dal lunedì al sabato, esclusi festivi, dalle ore 8 alle ore 20. "L’Asst Rhodense Rhodense è la prima in Lombardia a consentire lazione attraverso il numero del call center regionale - dichiara il direttore generale Marco Bosio -. Abbiamo lavorato con Regione Lombardia affinché l’accesso agli ambulatori medici temporanei fosse possibile in maniera sempre più ordinata, per migliorare il servizio ai cittadini".