Ilgiorno.it - Banda di ladri in manette. Rapina in una villetta minacce con il cacciavite

Leggi su Ilgiorno.it

Dal Sud Milano alla Martesana, ladei cileni è finita in. Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di San Donato hanno arrestato a Vimodrone tre cileni di 34, 31 e 26 anni, che nelle ore precedenti avevano commesso unain unadi Mediglia. Dopo aver forzato una delle finestre dell’abitazione, il trio aveva rovistato nelle stanze, alla ricerca di contanti e oggetti di valore. Nel bottino erano finiti soldi, anche in valuta estera e gioielli in oro. Il proprietario della villa, un 56enne rincasato in quel momento, aveva sorpreso gli intrusi e aveva cercato di bloccarli, ma per tutta risposta era stato minacciato da uno di loro con un grosso. L’arnese, usato presumibilmente per manomettere la finestra dalla quale isono entrati, è stato poi brandito a mò di arma contro il padrone di casa, che a quel punto ha dovuto rassegnarsi a veder scappare i malviventi, col bottino.