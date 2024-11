Unlimitednews.it - Autonomia, Calderoli “Terremo conto della Consulta ma legge va avanti”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Non ha senso parlare di vincitori o di vinti. Laha sancito che l’è costituzionale, questa è una rivoluzione copernicana per il sistema italiano”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Robertointervistato da “Il CorriereSera”. “Abbiamo sentito per mesi raccontare che la nostracalpestava la Carta e amenità del genere – prosegueil ‘padrèriforma -. Non è andata così. Quello che conosciamo è un comunicato stampa e non la sentenza che aspetto dire bene e nel dettaglio. Ma non esistono dubbi sulla pronuncia dei giudici”. Mentre sui rilievi mossi dallache su più aspetti ha parlato di “illegittimità” osserva: “Guardi, io ringrazio di cuore i giudici per avermi dato tutte le indicazioni che andrò are nella sentenza.