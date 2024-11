Secoloditalia.it - Allarme lupi in Puglia: un branco irrompe in una villa e porta via il cane (video)

Undiinha fatto irruzione in unatrascinando ilche era di guardia. Il fatto è avvenuto in Salento, a Specchia e ilè diventato rapidamente virale, sollevando il dibattito sulla gestione maldestra della sovrappopolazione della fauna:e cinghiali, in tutta la penisola, ma anche orsi in Trentino e Friuli Venezia Giulia. “Il rientro del lupo in Salento è un fenomeno spontaneo conseguente alle politiche di protezione della specie adottate negli ultimi decenni”, fanno sapere dalla Provincia di Lecce.“La legislazione vigente non permette misure di contenimento come abbattimenti o rilocazione se non in rari casi estremi” hanno sottolineato i responsabili scientifici del progetto, “quello che è possibile fare seguendo la legislazione ambientale è adottare corrette pratiche di coesistenza con questa specie, sfruttando l’enorme valore che il lupo può avere come regolatore eco sistemico – ad esempio con il controllo dei cinghiali, specie che provoca particolari danni all’agricoltura – e imparando a gestire le difficoltà, comte dalla convivenza, con piccoli e sensati cambiamenti”.