Gaeta.it - Albergatore veneto rifiuta prenotazione a turisti israeliani: “Siete responsabili di genocidio”

Facebook WhatsAppTwitter Una controversa vicenda ha preso piede nel settoreco, attirando l’attenzione sui temi dell’ospitalità e dei rapporti internazionali. Undi Selva di Cadore hato ladi una coppia di, definendoli “ospiti non desiderati” e accusandoli di essere “di”. La situazione ha suscitato indignazione e discussioni, sollevando interrogativi sulle dinamiche del turismo nel contesto geopolitico attuale.La risposta dell’Il fatto è emerso quando un gruppo diha contattato un hotel locale per prenotare alcune stanze durante il ponte del 1° novembre. La risposta del proprietario ha lasciato i potenziali ospiti sconcertati. In un messaggio scritto, ha affermato che non erano graditi nella sua struttura a causa della loro nazionalità, accusandoli di gravi crimini contro l’umanità.