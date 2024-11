Ilfattoquotidiano.it - “A me devi dare i ‘sordi’, altrimenti fa come te pare, ‘magno’ uguale”: tassista rifiuta il pagamento con il pos e il video della content creator diventa virale sui social

“Non posso rompere il sistema, ma posso sempre rompere il caz*o”. LaPatrizia Falcone preferisce usare l’ironia per commentare la situazione in cui si è ritrovata dopo essere entrata in un taxi ed aver chiesto di pagare con la carta di credito. Una modalità diche è stata bruscamente respinta daldurante uno scambio di battute prontamente ripreso e poi condiviso su TikTok da Falcone sul suo profilo @quellocheledonne.“Classica cosa, entri in taxi, chiedi il pos”. Non fa in tempo a finire la frase che lariceve immediatamente la replica piccata del: infastidito dalla richiesta, l’autista ribatte dicendo che non accetta la carta di credito e che vuole solamente i contanti. L’autrice delnon condivide e replica: “Ma lei deve avere un pos – aggiunge -.