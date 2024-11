Lanazione.it - Vicchio, al via un weekend musical-enogastronomico nel cuore del Mugello

Firenze, 14 novembre 2024 - La nuova scena creativa torna protagonista a Teatro Giotto divenerdì 15 e sabato 16 novembre grazie a Jazz Prime: un’iniziativa, curata da Musicus Concentus in collaborazione con il Jazz Club of, per favorire la nascita di giovani talenti e quel ”ricambio generazionale” che costituisce linfa vitale per il jazz e le nuove musiche. Dopo l'apprezzamento della passata edizione, torna il connubio con le aziende vinicole del territorio mugellano, protagoniste in ogni serata con una degustazione. Da circa venti anni ilha scoperto la sua vocazione vinicola, incrementando produzione e produttori caratterizzati da crescente qualità. La degustazione di vini è curata da Bacco del Monte, La Matteraia, Azienda Vinicola I Carri. Novità di quest'anno la possibilità di cenare a buffet in teatro al costo di 15€ grazie alla collaborazione con l'Osteria O' Per Bacco di