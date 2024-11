Ilnapolista.it - Verdone: «De Laurentiis mi telefona prima della partita del Napoli. Tutte le volte che è successo, il Napoli vince»

Carlo, attore e regista, in occasionenuova stagioneserie “Vita da Carlo” ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, radio partner del. «Approcciare al mondo delle serie tv è stata una necessità nata con il Covid. Avevo un film pronto ad uscire nelle sale dal titolo “Si vive una volta sola” ed avevamo già fatto 12 città di anteprime, quando è arrivata la notiziadiffusionepandemia. Ci siamo trovati con un grande punto interrogativo e ci siamo fermati: siam o entrati in un momento di grande depressione. A quel punto il produttore ha fatto un primo accordo con Prime Video per lastagione, che è andata molto bene. Successivamente ne ha sottoscritto un altro per la secondo, la terza e la quarto con Paramount Plus. La terza è in uscita il 16 novembre».