Lanazione.it - Un secolo di radio fra storia e aneddoti

Leggi su Lanazione.it

Nuovo appuntamento con un occhio alla musica alla libreria QB in piazza della Palma a Grosseto. Oggi alle 18 Daniele Sgherri (nella foto) presenta "1924 – 2024 – La voce di un", il suo ultimo libro che racconta i 100 anni dellaitaliana. Sgherri sarà accompagnato nell’incontro dall’attrice Katia Fini e dal musicista Daniele Sarno. Nel libro, nonno Rino, nato nel 1924, anno in cui lacompiva i suoi primi passi in Italia è un uomo che ha vissuto immerso nel magico mondo delle onde sonore, lavorando in, scrivendo programmi e soprattutto ascoltando con passione le voci che da quel piccolo apparecchio riempivano le case del Bel Paese. Ora immagina suo nipote, un ragazzino di 6-7 anni, pieno di curiosità e voglia di scoprire. Insieme, nonno e nipote si imbarcano in un viaggio straordinario: un viaggio fatto di parole, ricordi e musica, che ripercorre i cento anni didellain Italia.