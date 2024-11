Formiche.net - Tutto nella norma. La diretta dell’appuntamento di Formiche e Fondazione Roche

Cronicità e digitalizzazione. Strategie per l’inclusione e la sostenibilitàLunedì 18 novembre 2024, ore 18:00Centro Studi AmericaniVia Michelangelo Caetani 32, RomaIntervengono: Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, Elettra Carini, dirigente medico di Agenas; Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Annamaria Colao, professoressa di Endocrinologia e malattie del metabolismo dell’ Università Federico II di Napoli e membro del consiglio direttivo Fism; Andrea Lenzi, professore di Endocrinologia e presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita presso l’Università La Sapienza di Roma; Beatrice Lorenzin, membro della 5ª commissione Bilancio del Senato; Orfeo Mazzella ed Elena Murelli, membri della 10ª commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato; Laura Patrucco, presidente Assd – Associazione scientifica per la sanità digitale e paziente esperto Eupati; Sandro Spinsanti, direttore e fondatore dell’Istituto Giano per le medical humanities e il management in sanità e Federico Spandonaro, professore aggregato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e presidente di C.