Lopinionista.it - Tumore della cervice, Montecitorio si illumina di verde foglia di thè

ROMA – La Camera dei deputati aderisce alla “Giornata internazionale contro il”, prevista per domenica 17 novembre. Pertanto la facciata disaràta dal colore(teal –di thè) dalle ore 18 di domenica 17 all’una di lunedì 18 novembre.Ildel collo dell’utero è il quarto più comune tra le donne a livello globale, ma grazie ai progressi nelle tecniche di prevenzione e alla disponibilità di test di screening, la mortalità per questa malattia è diminuita significativamente negli ultimi decenni. In particolare, il Pap test e l’HPV test (Human Papillomavirus) sono strumenti fondamentali per la diagnosi precoce e la prevenzione del.L'articolosididi thè L'Opinionista.