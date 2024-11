Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Cavallino-Treporti: un giovane kosovaro perde la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha macchiato la notte scorsa la tranquilla atmosfera di, comune in provincia di Venezia. La collisione ha coinvolto undi 24 anni di origine kosovara, che ha tragicamente perso lamentre si trovava a bordo di un’automobile. La vicenda mette in evidenza la crescente preoccupazione riguardo alla sicurezzanella zona, dove gli incidenti continuano a verificarsi frequentemente. La dinamica dell’Il drammatico evento si è verificato intorno all’una di notte, in via Fausta, una strada nota per la sua bellezza ma anche per le sue insidie. La vittima era in auto con un amico connazionale, a bordo di un veicolo che procedeva verso Ca’ Savio. La causa esatta dell’è attualmente oggetto di indagine, ma secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del mezzo.