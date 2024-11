Puntomagazine.it - Supereroi in corsia e giocattoli, parte la raccolta

L’iniziativa dei volontari Casper, è finalizzata a raccogliere giochi nuovi e libri, da consegnare ai piccoli ospiti dei centri pediatrici della Campania, ma c’è attenzione anche per le case famiglia“I sorrisi dei bambini e gli occhi lucidi di mamme e papà sono la nostra forza e ci fanno continuare ad entrare in ospedale per donare, libri e quale ora di gioia e spensieratezza ai piccoli degenti, che spesso sono costretti a lunghe ospedalizzazioni. Da qualche anno non dimentichiamo di fare lo stesso anche per i piccoli con storie travagliate alle spalle e che sono accolti nelle Case Famiglia. Per tutto l’anno cerchiamo di portare un sorriso ed un dono dove c’è più bisogno e sono grato a chi ci aiuta in questo progetto, che da soli non potremmo portare avanti. Grazie alle Direzioni Sanitarie, che spalancano le porte degli Ospedali ai nostri, a tutti i volontari, ma grazie infinite a chi dona e ci permette di portare avanti questo progetto per tutto l’anno”.