Smart Building Levante”, Frulli “Qualificare le fiere specializzate”

BARI (ITALPRESS) – È stata inaugurata questa mattina “2024”, la terza edizione dell’expo-forum internazionale dedicato all’innovazione tecnologica in ambito home,e city del Mezzogiorno, in corso fino a domani pomeriggio in Fiera dela Bari. La manifestazione vede la presenza di oltre 150 aziende, numerosi ricercatori, manager ed esperti nel settore della transizione digitale ed energetica. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il prorettore del Politecnico di Bari Fabio Fatiguso, la presidente di Anci Puglia Fiorenza Pascazio, il direttore diLuca Baldin e il presidente della Nuova Fiera delGaetano.“Stiamo facendo vivere questo quartiere – ha detto– dodici mesi all’anno.