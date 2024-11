Sport.quotidiano.net - Seconda categoria - Girone "B». Atletico Castiglione si affida a Biggi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Damianoè il nuovo allenato dell’. La formazione garfagnina, che milita nel"B" di, si trova, attualmente, in dodicesima posizione, con 9 punti, immischiata nella zona bassa della classifica e alla ricerca di risalire la china., ex attaccante, tra l’altro, di Castelnuovo e Lucchese e di tante altre squadre blasonate, prende il posto di Giacomo Nincheri. I biancorossi, al momento, su nove gare giocate hanno all’attivo soltanto due vittorie e tre pareggi, di cui l’ultimo domenica scorsa, contro il Giovani Via Nova.avrà un compito molto importante: risollevare le sorti di questa squadra, il cui obiettivo è quello della salvezza. Domenica l’sarà impegnato in trasferta, sul difficile campo del Valfreddana, formazione che si trova davanti ai biancorossi ad un solo punto di distacco.