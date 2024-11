Bergamonews.it - Sarnico, donna investita da un’auto: è grave

. Unadi 83 anni è statada, in via Donatori di Sangue, nel tardo pomeriggio di giovedì (14 novembre).Erano da poco passate le 17:30 quando l’anziana signora è stata colpita dal veicolo in marcia, venendo sbalzata. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione.Immediati i soccorsi: sul posto un’ambulanza, un’auomedica e anche l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, che ha trasportato l’83enne al Papa Giovanni XXIII in codice rosso con un trauma cranico e ferite al volto.I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Bergamo.