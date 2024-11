Lanazione.it - Rotatoria anti-semaforo. Sarà tra viale Europa e via Bandettini

È stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale il documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuovafra cavalcavia die via.“Si tratta del documento indispensabile a realizzare la progettazione definitiva e poi quella esecutiva dopo aver valutato tutte le varie possibilità in campo ed aver scelto la migliore, quella che verrà messa in atto – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – si tratta di un progetto che vogliamo mettere in cere nel prossimo anno, previsto sul Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 per un importo di 505mila euro“.