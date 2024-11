.com - Rolling Stones verso il concerto all’Olimpico di Roma nel 2025: la possibile data

potrebbe ospitare nuovamente iallo Stadio Olimpico, segnando in grande l’apertura della stagione dei concerti estivi. Dopo settimane di rumors è emersa latappa europea dell’Hackney Diamonds Tour, accrescendo l’attesa. Secondo parte della stampa italiana, laè quasi confermata, con l’annuncio ufficiale previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.livediIl nuovo, imperdibile show deiallo Stadio Olimpico dipotrebbe essere previsto a fine maggio, aprendo così la stagione dei grandi live estivi. I rumors si rincorrono da settimane, e ora il sitoNews, noto per la vicinanza alla band, ha rilanciato l’ipotesi di una tappa europea dell’Hackney Diamonds Tour.Secondo quanto riportato da QN e Il Messaggero, laè quasi certa, in attesa solo dell’annuncio ufficiale previsto tra fine gennaio e inizio febbraio, quando verranno comunicate tutte le tappe europee del tour.