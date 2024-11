Secoloditalia.it - Rimini, stuprata dal branco e abbandonata in strada. Arrestati un minorenne e un 18enne

L’ennesimo caso, l’ennesima atrocità, ma questa volta non hanno trovato via di fuga. Sono passati tre mesi dall’orrore subito da una 16enne sulle strade di, dove è statain. I colpevoli, une un, sono statidai carabinieri di Riccione e sono ora indagati in concorso per violenza sessuale di gruppo sulla ragazza. Ad incastrarli sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, acquisite dai carabinieri, che hanno permesso di individuare l’auto utilizzata dai presunti aggressori – provenienti da fuori regione – su cui era stata fatta salire la vittima.La prova del dnaDecisiva, però, la comparazione del dna: i campioni prelevati sulla giovane e analizzati dal Ris di Parma hanno fornito la prova schiacciante, confermando il match con le tracce biologiche dei sospetti.