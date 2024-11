Gqitalia.it - Questo allenamento è tutto ciò di cui hai bisogno per sviluppare braccia più forti

Leggi su Gqitalia.it

Cerchi unper avere bicipiti potenti e scolpiti, di quelli che riempiono le magliette e non passano inosservati, come quelli di icone hollywoodiane del calibro di Sylvester Stallone, Jason Momoa o Dwayne "The Rock" Johnson? Bene, ma è necessario subito mettere le cose in chiaro: non si ottengono per magia. Dietro i muscoli definiti di attori e trainer ci sono ore di sudore in palestra e un programma d’mirato, dove i manubri diventano i tuoi migliori alleati.I curl con i manubri, ad esempio, sono uno degli esercizi più diffusi per gonfiare i bicipiti e ottenere quella forma a montagnetta che tutti ammirano. Ma non basta sollevare pesi a caso: servono tecnica, costanza e la giusta dose di intensità. Ma è davvero sufficiente un curl per bicipiti? Secondo Jeremy Ethier, personal trainer di fama su YouTube, non sono sufficienti.