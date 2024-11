Gaeta.it - Pescara: proposte di modifica per l’ordinanza sulla chiusura della movida notturna

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattitoanticipatasi intensifica. Massimiliano Di Pillo, capogruppolista “Pettinari Sindaco”, ha espresso preoccupazione per l’impatto cheche impone laper mezzanotte potrebbe avere su locali, avventori e residenti. Con l’obbligo a chiudere prima, i timori riguardano la stabilità economica dei bar e ristoranti, oltre al potenziale rischio di licenziamenti. L’articolo di oggi analizza le recenti dichiarazioni di Di Pillo e le possibili conseguenze per la comunità.Le preoccupazioni per le attività commercialiche limita l’orario di apertura dei locali notturni ha sollevato un’ondata di proteste da parte di cittadini e imprenditori. La preoccupazione centrale riguarda la sostenibilità economica delle attività commerciali che hanno già investito molte risorse nel mercato locale.