Quotidiano.net - Nuovi requisiti Bonus Natale 2024 e il modulo per richiederlo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 novembre– Cambiano iper poter ricevere il. L’aiuto economico che arriverà nella busta paga dei lavoratori dipendenti con reddito basso previsto, anche per quest’anno, dal governo Meloni. Ma a quanto ammonterà? Chi lo potrà ricevere? Quali sono i? Cosa bisogna fare per ottenerlo? Quando arriverà? A quanto ammonta ilChi potrà ricevere ilCome ottenerlo: la domanda Il Pdf per richiedere ilQuando arriverà ilA quanto ammonta ilIl Governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari delche passerà da un milione di potenziali beneficiari a 4,5 milioni. Non cambia invece la cifra delche sarà sempre di 100 euro.