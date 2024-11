Ilfattoquotidiano.it - Nessuno degli invitati si presenta alla festa della figlia di cinque anni. La madre furiosa: “Non lo auguro a nessuno, è stato vergognoso ed umiliante”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il peggior incubo per un bambino o una bambina? Chenon si presenti. Un incubo che si è purtroppo concretizzato per una bimba diche era pronta ad accogliere gli amichettiludoteca di Camucia, in provincia di Cortona. A raccontarlo è stata lacon un post su Facebook che poi è diventato virale: “Un po’ di tempo fa leggevo tanti pareri sulla storia del bimbo che non erainvitato ad una. Beh, miadi inviti ne ha dati 35. Dieci bimbi non sarebbero potuti venire e me l’hanno comunicato immediatamente. Ma gli altri 25? Nondi ritrovarsi in una simile situazione, èed”.E poi rivolgendosi: “Ieri non hai pianto, sempre col sorriso sulle labbra e un occhioporta con la speranza che qualcuno arrivasse.