Anteprima24.it - Napoli-Parma e Inter-Napoli: quando il protocollo Var diventa “a convenienza”

Tempo di lettura: 2 minutiInabbiamo assistito a un episodio che ha sollevato molte domande sull’uso del Var e sulla sua coerenza. L’arbitro Mariani ha fischiato un rigore a favore dell’, giudicando come fallo un contatto leggero ma visibile tra un Anguissa e Dumfries. Il Var, però, non èvenuto. Secondo il, infatti, il Var può richiamare l’arbitro solo in caso di “chiaro ed evidente errore.” Perciò, nonostante le proteste, il rigore viene confermato, e Mariani non è invitato a rivedere l’azione al monitor.Questo episodio, però, contrasta nettamente con quanto avvenuto poche giornate prima in, un match terminato con la vittoria azzurra ma segnato da un episodio simile. All’87?, sul risultato di 0-1 per il, l’arbitro Tremolada assegna un rigore alper un presunto fallo di Almqvist su Simeone.