Davidemaggio.it - Massimiliano Gallo a Ballando con le Stelle

Leggi su Davidemaggio.it

A volte i ‘ballerini per una notte‘ ritornano. Nell’ottava puntata dicon le, in onda sabato 16 novembre 2024, Milly Carlucci non avrà come ospite soltanto Elettra Lamborghini, pronta a incontrare Selvaggia Lucarelli dopo alcuni contrasti. A mettersi in gioco, per tentare di conquistare parte del tesoretto, ci sarà anche, di ritorno nel talent show a due anni di distanza dalla sua ‘prima volta’. Nel 2022ha preso parte, infatti, alla seconda puntata della diciassettesima edizione dicon le. Un’ospitata, quella dell’attore, che all’epoca non era passata inosservata per un motivo ben specifico: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto decisero di assegnare 0 alla sua performance per evitare di consegnare immeritatamente un tesoretto troppo alto ad alcune coppie in gara.