Lux Pascal si scopre e vince | il look della sorella transgender di Pedro per Il Gladiatore

A Londra si è appena tenuta una serata memorabile: è stato finalmente il tempopremière mondiale de IlII, l’attesissimo sequel del grande cult che noi tutti conosciamo diretto nientemeno che da Ridley Scott. I riflettori sono stati ovviamente puntati sugli attori a formare il cast del film, che fieri e ben vestititi hanno preso parte all’evento. Eppure c’è stato un colpo di scena: qualcuno, contro ogni aspettativa, ha saputo catalizzare totalmente l’attenzione generale distraendone il focus. Parliamo Luxminore di, nel ruolo di Marco Acacio nella pellicola. L’attricetrentaduenne ha saputo servirsigiusta dose di audacia incollando tutti gli occhi su di sé. Come? Vediamolo insieme.Lux: una vera dea con l’abito nero in vellutoLuxè un talento emergente nello scenario attuale del mondo dello spettacolo: diplomatasi presso la rinomata Juilliard School di New York nel 2023, ha già preso parte a progetti cinematografici quali Los 80 e The Prince e la sua carriera si prospetta più che luminosa, anche grazie al costante sostegno del noto fratello.