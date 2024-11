Spazionapoli.it - Lobotka, l’annuncio dalla Slovacchia preoccupa il Napoli: c’entra l’infortunio

Stanislavtorna a parlare dal ritiro della sua: l’ex Celta Vigo è rientrato nell’ultima sfida contro l’Inter, giocando uno spezzone del secondo tempo.Contro l’Inter, si è finalmente rivisto Stanislav. Il centrocampista slovacco è una pedina fin troppo importante per ildi Antonio Conte, anche se Billy Gilmour, al di là di qualche piccola incertezza, si è dimostrato come alternativa molto valida all’ex Celta Vigo. Con quest’ultimo, però, è chiaramente un altroe la sua assenza si è avvertita nel corso dell’ultimo mese, periodo in cuiè stato difatti fuori per smaltire il problema fisico.In ogni caso,è stato comunque convocato dal Commissario Tecnico della sua, Francesco Calzona, per questa terza sosta di stagione per le Nazionali: una scelta che, secondo quanto si è vociferato nei giorni scorsi, non sarebbe stata particolarmente gradita da parte del club partenopeo, visto che si tratta di un giocatore fresco di rientro dal