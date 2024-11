Ilrestodelcarlino.it - Litiga con il fidanzato e aggredisce i carabinieri a Bologna, donna arrestata

Sasso Marconi (), 14 novembre 2024 - Hato con l'exe lo ha aggredito, spintonando anche iintervenuti per fermarla. Per questo motivo unadi 31 anni è statacon l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto l'altro giorno quando idella stazione di Sasso Marconi sono intervenuti a casa dellasu richiesta dell'ex, che era stato aggredito al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi. Durante il controllo la trentunenne, nel tentativo di sottrarsi ai, ha spintonato un militare dell'Arma facendolo urtare contro lo stipite di una porta, per poi afferrare una sedia in legno e continuare a inveire nei confronti delle forze dell'ordine con minacce e insulti. Alla luce di quanto accaduto, ihanno arrestato immediatamente la trentunenne, originaria del Ghana e già nota alle forze dell'ordine, e dopo l’udienza per rito direttissimo, su disposizione della Procura, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.