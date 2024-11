Linkin Park in ‘From Zero’ la nuova era della band

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Passato, presente e futuro. E la potenza di sempre. C’è tutto questo nel nuovo album dei, in uscita domani, 15 novembre, a sette anni dall’ultimo lavoro in studio ‘One More Light’, che dà ufficialmente inizio a unaera per lastatunitense. Tornati più in forma che mai, a Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, si uniscono i nuovi membri Emily Armstrong (Dead Sara) come co-vocalist e Colin Brittain (autore/produttore di canzoni) alla batteria. Un album anticipato da singoli di successo come ‘The Emptiness Machine’ e ‘Heavy Is The Crown’, con i quali laha svelato le carte, e poche ore fa dal video del nuovo singolo ‘Two Faced’ che, come il precedente ‘Over Each Other’, è stato diretto da Joe Hahn e mostra la, in completo scuro, sullo stesso palco del primo show che li ha visti protagonisti nellaformazione con Emily Armstrong alla voce.