Ilfattoquotidiano.it - Lega e Fratelli d’Italia impacchettano il maxi dono per i fondi pensione. Nuovo silenzio-assenso sul Tfr

e FdI spingono per ilregalo ai. Con due emendamenti alla manovra i due partiti propongono l’apertura di unsemestre per la scelta da parte del lavoratore di spostare il trattamento di fine rapporto dall’azienda alla previdenza complementare con la regola del. In sostanza un dipendente che ha già scelto di voler tenere la liquidazione in azienda dovrà esplicitamente ribadirlo, altrimenti i soldi passeranno, in automatico, al fondodi riferimento. Al momento non è chiaro se il trasferimento “d’ufficio” riguarderà anche quanto già accumulato (probabile) o solo i futuri versamenti.L’emendamento a prima firma di Tiziana Nisini indica la finestra tra il primo aprile e il 30 settembre 2025; quello di FdI a firma di Walter Rizzetto scatta invece già il primo gennaio.