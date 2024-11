Ilgiorno.it - L’amore romantico al tempo dei social, solo un mito

Marguerite Gautier e Armand Duval. Ovvero:per eccellenza. Talmente bello da risultare stucchevole. Tutto fuoco e gelosie, scandali e tormenti. Alexandre Dumas (figlio) ne scrisse di furia, lasciandosi ispirare dalla sua relazione con Marie Duplessis, cortigiana dalla parabola splendente ma brevissima. E forse avrebbe avuto bisogno di un buon editor, considerando che "La signora delle camelie" trasuda una generosa dose di feroce verità. Sotto le tempeste del cuore, quello che però rimane è soprattutto la criticae a quel mondo di parvenu pseudoculturali dalla morale incerta, di cui la Traviata è vittima. Orizzonte dunque piuttosto complesso. Che Giovanni Ortoleva ha scelto per concludere la sua trilogia dedicata ai miti del. Come si può vedere da stasera in via Boltraffio, al Teatro Fontana.