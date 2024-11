Ilgiorno.it - Ladri in azione in due case a Garlasco e Tromello, rubati orologi e gioielli

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 14 novembre 2024 – Due furti messi a segno a pochi chilometri di distanza nell’arco dello stesso pomeriggio. Potrebbe essere la stessa banda l’artefice dei raid compiuti nel pomeriggio di ieri, dalle 12 alle 19 ae a. Il primo colpo è stato registrato in viale Matteotti adove ihanno preso di mira un’abitattigua a uno studio odontoiatrico. I malviventi per entrare nell’abithanno forzato una finestra dello studio professionale. Una volta arrivati in casa hanno rovistato in tutte le stanze finché non hanno trovato 19con i quali sono fuggiti. Sempre nel pomeriggio di ieri un altro furto è avvenuto anche in una casa indipendente di via Tricolore a. In questo caso i soliti ignoti hanno forzato una porta a finestra della cucina e sono entrati.