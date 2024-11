Liberoquotidiano.it - Io confesso, Hitchcock gotico senza ironia

IOSky collection ore 23.30 con Montgomery Clift, Anne Baxter e Karl Malden. Regia di Alfred. Produzione USA 1953. Durata: 1 ora e 35 minuti LA TRAMA In una cittadina canadese un sagrestano uccide un losco avvocato. Poi va dal parroco e confessa il suo delitto.Il parroco così è legato al segreto della confessione. E si caccia nei guai perchè il primo sospettato rischia di essere lui. Salta fuori che in passato era stato legato a una donna sposata e che l'ucciso sapeva tutto. PERCHE' VEDERLO Perchè, ex allievo dei gesuiti, i tormenti religiosi li conosceva bene. "Io" con quell'ambientazione gotica è girato benissimo. Certo i fans del regista rimasero sconcertati perchè per la prima e unica volta nella carriera del grande, l'era la grande assente.