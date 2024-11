Lortica.it - Incendio in garage ad Arezzo: Vigili del Fuoco intervengono e salvano un cane

Leggi su Lortica.it

deldisono intervenuti tempestivamente in via Montale per undivampato neldi una civile abitazione. L’allarme è scattato nella mattinata, e le squadre operative sono riuscite a domare le fiamme prima che si estendessero alla parte abitativa sovrastante, evitando così danni più gravi all’immobile.Durante l’intervento, idelhanno rilevato la presenza di unintrappolato all’interno dell’appartamento, ormai invaso dal fumo. L’animale è stato tratto in salvo dal personale, che ha evitato conseguenze per l’animale domestico grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate.Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e l’intervento rapido ha contenuto i danni. L’operazione deidelè stata un esempio di efficienza e dedizione, dimostrando ancora una volta l’importanza della loro presenza in situazioni di emergenza.