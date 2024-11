Ilrestodelcarlino.it - "Granchio blu, a marzo la cattura delle femmine"

CENTO "Spero di portare a termine il Piano di intervento per il contenimento delblu entro fine novembre, inizio dicembre. Dipende molto dai dati che stiamo acquisendo e da aspetti da chiarire con il mondo scientifico". È questo l’auspicio ribadito dal commissario straordinario per l’emergenzablu, Enrico Caterino nell’audizione di ieri alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, cui ha partecipato l’onorevole Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia in quanto componente della Commissione stessa. Caterino ha dato conto dell’attività svolta nei tavoli ristretti con rappresentantiistituzioni, di associazioni di categoria e consorzi. Un lavoro coadiuvato anche dalle Università di Ferrara, Padova e Venezia e svolto con il supporto di Ispra, Crea e Cnr. Unastrategie di contrasto individuate riguardano laselettiva, concentrando l’azione sulledelin fase di pre-fecondazione e post-fecondazione.