Gli stivaletti con cui sfidare l' inverno

Meglio i polacchini o gli anfibi? La risposta è semplice, in ogni caso nella moda d’autunno vincono glistringati bassi e comodi. A patto che siano rigorosamente in morbidissimo tessuto scamosciato. Segni particolari: sono alti fino alla caviglia e hanno occhielli multipli sia funzionali che decorativi. Cappotti e scarpe: cinque abbinamenti cool da copiare X Spaziando in tutta la palette dei toni neutri più chic: dal sabbia al cappuccino fino al grigio argilla e alle sfumature più vicine agli ocra.